Quattro lavoratori in nero in un ristorante di Colle Val d'Elsa: multa da 20mila euro

I finanzieri della Tenenza di Poggibonsi hanno effettuato un controllo in un ristorante in Colle di Val d’Elsa (SI), individuando 4 lavoratori al lavoro a nero (3 italiani e un albanese). Per loro il titolare aveva omesso di effettuare la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché di istituire il prescritto Libro Unico del Lavoro.

Al termine del controllo di polizia economico-finanziaria, le Fiamme Gialle hanno multato l'attività per quasi 20mila euro.