Rapina una donna minacciandola con un coltello: fermato dai carabinieri

I carabinieri di Campi Bisenzio, nel pomeriggio di ieri, durante un servizio finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio e la persona, sono intervenuti in Piazza Gramsci poiché era stata segnalata una rapina ad una donna. Da una prima ricostruzione dei fatti è emerso che un uomo, poi identificato in un giovane marocchino classe 1989, aveva minacciato con un coltello una donna costringendola a farsi consegnare il suo telefono cellulare dandosi alla fuga nelle vie cittadine.

I carabinieri subito intervenuti, raccolte le prime informazioni, sono riusciti a rintracciarlo nella zona. In tasca aveva il telefono appena sottratto ed il coltello. Il giovane, è stato tratto in arresto in flagranza di reato per l’ipotesi di rapina e quindi ristretto, su indicazione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Firenze, presso il carcere di Sollicciano in attesa dell’udienza di convalida. La vittima di 59 anni è rimasta illesa e il cellulare gli è stato reso immediatamente dai militari intervenuti.