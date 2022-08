Via libera alla riapertura del Teatro Guglielmi di Massa

L'Amministrazione Comunale di Massa ha il piacere di comunicare che dopo il dissequestro penale dello stabile con restituzione dello stesso al Comune, stamani si è riunita la Commissione Comunale Vigilanza Pubblico Spettacolo, la quale ha sostanzialmente dato il via libera alla riapertura del Teatro Guglielmi, con un parere favorevole di massima, fermo restando la verifica di alcuni piccoli dettagli che verranno esaminati il prossimo 9 settembre. In forza di quanto sopra, si esprime grande soddisfazione per il buon esito di una lunga e complessa procedura volta a riportare il Teatro in sicurezza e a norma di legge, ma soprattutto a restituirlo alla Città. Il settore cultura e tutti gli uffici comunali competenti, sono già a lavoro per presentare la stagione teatrale 2022/2023.

Fonte: Comune di Massa - Ufficio stampa