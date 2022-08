A Ferragosto musei aperti. Gli orari dei principali luoghi d'arte pistoiesi

Per Ferragosto a Pistoia il Museo Civico di arte antica nel Palazzo Comunale, il Museo dello Spedale del Ceppo, il Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni, la cattedrale di San Zeno, il Battistero di San Giovanni in Corte, il Campanile di piazza Duomo, l’Antico Palazzo dei Vescovi, Palazzo De' Rossi, la Fortezza Santa Barbara e Pistoia Sotterranea resteranno aperti, un'occasione per turisti e cittadini di visitare la città e il suo patrimonio artistico, storico e culturale.

Da sabato 13 a lunedì 15 agosto i Musei Civici (Museo Civico d'arte antica del Palazzo comunale, Museo dello Spedale del Ceppo e Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni) saranno aperti al pubblico tutti i giorni con orario continuato dalle 11 alle 19. Un’occasione per visitare, al Museo Civico d'arte antica la prima sala recentemente riallestita e, a Palazzo Fabroni, oltre alla collezione permanente, anche l’opera “Mappamondo”, che fa parte della mostra “PISTOLETTO PISTOIA. Costellazione: 5 passi tra creazione e memoria”, realizzata da Pistoia Musei in collaborazione con Fondazione Pistoletto Cittadellarte.

Per informazioni: sito web musei.comune.pistoia.it , pagina Facebook Musei Civici Pistoia.

Ecco gli orari di apertura per Ferragosto dei principali luoghi d´arte pistoiesi.

Battistero di San Giovanni in Corte è sempre aperto anche nel giorno di Ferragosto con orario dalle 10 alle 18. L'ingresso è gratuito.

Campanile di piazza Duomo. Anche domenica 15 agosto sono previste le visite sul Campanile di piazza Duomo ogni ora a partire dalle 10.30 (ogni gruppo massimo 12 persone). Il biglietto costa 10 euro, ridotto 5,50. Gli interessati possono presentarsi direttamente al Battistero oppure prenotarsi al numero 334-1689419.

Cattedrale di San Zeno. Nel giorno di Ferragosto è aperta dalle 8.30 alle 19, orario continuato. L'entrata è libera. E' possibile essere accompagnati a visitare l'Altare d'Argento (che custodisce una reliquia di San Jacopo, patrono di Pistoia) all'interno della chiesa con un' audioguida. Il biglietto costa 5 euro e si acquista al Battistero. Per entrambe le visite (Campanile e Altare d'Argento) il costo del biglietto è di 12 euro.

Le sedi di Pistoia Musei aprono eccezionalmente per Ferragosto, con orario continuato dalle 10 alle 20. Il pubblico potrà visitare Collezioni del Novecento a Palazzo de’ Rossi (via de’ Rossi 26) e le mostre In fabula. Capolavori restaurati della collezione Bigongiari e Pistoletto Pistoia. Costellazione: 5 passi tra creazione e memoria all’Antico Palazzo dei Vescovi (piazza del Duomo). Per informazioni e prenotazioni: 0573 974267 – pistoiamusei.it.

Fortezza Santa Barbara è aperta da martedì a sabato (anche nel giorno di Ferragosto) dalle 8.30 alle 13.30 (entrata gratuita). Inoltre è aperta anche nella seconda e quarta domenica del mese e il primo e il terzo lunedì del mese sempre dalle 8.30 alle 13.30. Chiuso martedì 16 agosto. Info: 0573 24212 oppure https://bit.ly/3xEEwN8 .

Pistoia Sotterranea è aperta tutti i giorni, compreso lunedì 15 agosto, al mattino dalle 10.30 alle alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 14 alle 17 (sono possibili solo visite guidate da prenotare, info 0573-368023. I visitatori devono indossare la mascherina).

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa