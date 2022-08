I Vigili del fuoco del comando di Arezzo, sede centrale, sono intervenuti nel comune di Castiglion Fibocchi in Via Sette Ponti presso il Lago Dolce Verde, per il recupero di un’autovettura, senza persone all’interno, finita accidentalmente nel bacino artificiale. Sul posto per la ricerca personale fluviale, soccorritori acquatici e Nucleo Sommozzatori inviato dal Comando di Firenze. In corso il recupero dell'auto.