Elezioni, Yana Ehm (ManifestA) raccoglie firme nella 'roccaforte rossa' di Monterappoli

Elezioni nazionali: a Montrappoli (Empoli), domani 12 agosto, raccolta firme per la presentazione della lista di "Unione Popolare con Luigi de Magistris".

Domani dalle ore 18.00 alle 20.00, presso il Circolo ARCI di Monterappoli (Empoli), via Salaiola n.303, gli attivisti di Unione Popolare organizzano la raccolta firme per la presentazione della lista "Unione Popolare con Luigi de Magistris" alle elezioni nazionali. Sarà presente la deputata di ManifestA, Yana Ehm.

“È una battaglia di democrazia! Anche se la raccolta delle firme è durissima la stiamo affrontando con entusiasmo e con il sostegno delle donne e degli uomini che vogliono una alternativa di futuro e speranza per il nostro Paese", afferma Ehm.

"Abbiamo la forza delle nostre proposte e grazie all’impegno di tutti possiamo portare una ventata di democrazia nel parlamento per dare voce a chi oggi non ne ha. In questo senso non possiamo che ringraziare tutte le attiviste e gli attivisti che stanno rendendo possibile questa grande iniziativa politica”, conclude Ehm.