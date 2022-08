Giochi inclusivi nei giardini di Carmignano, intervento da 30mila euro

Nuovi giochi e arredi urbani nei giardini carmignanesi per includere e socializzare. Le numerose aree verdi pubbliche attrezzate del territorio comunale sono state, come da prassi estiva, riviste e ristrutturate, ma l’Amministrazione non si è limitata a questo. In un’ottica di inclusione, è stato messo in atto un vero e proprio ripensamento globale.

“Al fine di mantenerle efficienti e sicure – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Chiara Fratoni - è necessario procedere a una periodica manutenzione, che consiste nella carteggiatura e nella verniciatura delle parti in legno e in riparazioni varie con eventuali pezzi di ricambio e il controllo della stabilità delle strutture. Chiaramente, ogni tanto è stato necessario anche sostituire completamente il gioco. In seguito a un sopralluogo, però, abbiamo anche stabilito interventi straordinari in tre zone: i giardini Palloni e Via Casorati a Seano e quelli di via Redi a Carmignano. Questo perché, per la nostra Amministrazione la cura degli spazi di socialità resta la priorità”

L’intervento inclusivo ha riguardato, per ora, via Casorati a Seano dove è stato installato un gioco nuovo con pedane di salita e discesa, scivolo e pannelli attività per ogni tipo di abilità. Il costo dell’intera operazione è di € 30.719,60.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa