Guasto alla rete idrica a San Gimignano, il servizio torna normale

In relazione ai disagi nell’erogazione idrica nel comune di San Gimignano nei giorni dell’8 e 9 agosto (dovuti al guasto elettrico alla centrale di Badia a Coneo), Acque comunica che nel corso delle ultime 48 ore non risultano essersi verificate ulteriori ripercussioni sul servizio nell’intero territorio comunale, in particolare nel capoluogo e nelle parti più alte dei centri abitati, dove in precedenza si erano manifestati abbassamenti di pressione e temporanee mancanze d’acqua più o meno prolungate.

Ad oggi, il normale livello del servizio risulta garantito ovunque con continuità, grazie alla costante integrazione della risorsa disponibile attraverso le autobotti, che hanno rifornito depositi e centrali. Tuttavia, l’equilibrio raggiunto rimane tuttora instabile, anche e soprattutto a causa della riduzione della portata delle fonti di approvvigionamento dovuta alla siccità, e della forte domanda di acqua. Non è pertanto possibile, al momento, escludere in modo assoluto eventuali disagi sul sistema nei prossimi giorni.

Per questo Acque rinnova l’invito alla cittadinanza ad attenersi alle raccomandazioni contenute nell’ordinanza sindacale del Comune di San Gimignano circa l’utilizzo dell’acqua ai soli fini idro-potabili e, per quanto possibile e almeno nelle prossime ore, a limitare l’utilizzo dell’acqua davvero all’essenziale.

A scopo precauzionale rimarranno in funzione le cisterne di acqua potabile a disposizione dei cittadini per l’approvvigionamento idrico, presso la sede della Polizia Municipale di San Gimignano in via di Fugnano e a Pancole nei pressi del Circolo Arci.

Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque SpA