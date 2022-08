Incendio a Villa Campanile, chiuso tratto di strada

Ogni giorno un incendio. Stavolta a essere toccato è il comune di Castelfranco di Sotto. Un incendio si è sviluppato nelle campagne tra via Romana e il cimitero di Villa Campanile. Sul posto i vigili del fuoco di Pisa, Castelfranco e Ponsacco e di Lucca per la parte di via Romana nel territorio di Altopascio, il volontariato anti-incendio e le forze dell'ordine. Il sindaco Gabriele Toti informa che è chiusa via Dori tra il cimitero ed il Valico ed è rallentato il transito sulla via Romana Lucchese. Sul posto è in azione Drago 60, l'elicottero del reparto di Cecina.