Museo Nazionale del Bargello e Cappelle Medicee aperti a Ferragosto

Saranno aperti anche nella giornata di Ferragosto 2022 il Museo Nazionale del Bargello e il Museo delle Cappelle Medicee, fiori all’occhiello del gruppo statale dei Musei del Bargello.

Il Museo del Bargello, dove si è appena conclusa la grande mostra “Donatello, Il Rinascimento” che ha segnato un record di visitatori, sarà eccezionalmente aperto anche domenica 14 (dalle 9 alle 13) mentre il 15 agosto sarà aperto dalle 8:15 alle 13:50 (ultimo ingresso 50 minuti prima della chiusura). Sarà l’occasione per ammirare il Salone di Donatello dopo la conclusione della mostra, con qualche modifica eredita dall’allestimento curato da Francesco Caglioti. Il direttore dei Musei del Bargello Paola D’Agostino ha infatti deciso di lasciare il celebre David bronzeo di Donatello in posizione centrale rispetto al Salone e sul piedistallo che lo eleva fino all’altezza alla quale era stato collocato in origine.

Aperto eccezionalmente al pubblico per l’intera giornata di Ferragosto anche il Museo delle Cappelle Medicee (che rimarrà chiuso i restanti lunedì del mese di agosto) che ospita il mausoleo dei granduchi Medici e dei loro familiari, che osserverà l’orario 8:15-18 (ultimo ingresso 40 minuti prima della chiusura).

Fonte: Ufficio Stampa