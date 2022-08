Rapina armato di coltello un uomo, arrestato 21enne alle Cascine

Questa mattina, poco dopo le ore 6, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti nel viale Abramo Lincoln all’interno del Parco delle Cascine di Firenze all’altezza del ponte della tramvia, dove hanno arrestato per rapina a mano armata un gambiano 21enne, già noto alle forze dell’ordine.

In particolare, un Carabiniere del Comando Provinciale fiorentino nel percorrere in bicicletta il viale interno del Parco delle Cascine per raggiungere la sede di lavoro, ha notato un uomo sdraiato a terra dolorante, al quale prestava soccorso chiamando anche il “112” per richiedere l’intervento dell’ambulanza.

L'uomo ha detto di aver sbattuto la testa al seguito all’aggressione subita poco prima da un giovane di colore che armato di coltello si era impossessato del suo telefono cellulare.

Successivamente, l’aggressore, che era rimasto nelle vicinanze in compagnia di altri connazionali, è stato riconosciuto dalla vittima e bloccato dai Carabinieri intervenuti, i quali, espletati i primi accertamenti, lo hanno dichiarato in arresto. Il giovane gambiano è stato poi condotto presso il carcere di Sollicciano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La vittima ha riportato lievi lesioni.