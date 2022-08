Ruba il gasolio dal camion del collega mentre dorme, arrestato

Ha rubato il gasolio dal camion del collega mentre dormiva, ma non è andata come sperava. L'uomo, un 43enne straniero, è stato infatti sorpreso dalla polizia e, dopo un tentativo di fuga, è stato fermato e arrestato. È accaduto in A1, all'interno dell'area di parcheggio Civitella Val di Chiana.

La vittima del furto è stato svegliato dai rumori e da un forte odore di gasolio, ha quindi chiamato la polizia che ha sorpreso l'uomo nell'intento di estrarre, con una pompa, il carburante dal serbatoio del suo Tir. Il ladro ha tentato la fuga, ma è stato subito bloccato dalla seconda pattuglia che si era posizionata in modo da chiudere tutte le sue possibili vie di fuga. Nel mezzo l'uomo aveva stivato sei taniche da 30 litri di gasolio. È stato anche ritrovato un kit di pompe da aspirazione