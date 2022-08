Tesserini venatori, rilascio aperto a Vinci fino al 30 settembre

Il rilascio dei tesserini venatori a Vinci, per la stagione venatoria 2022-2023, si svolgerà dall'11 agosto al 30 settembre. Si potrà ritirare i tesserini nella sede comunale di via Montalbano a Vinci: ad agosto tutti i lunedì e mercoledì dalle ore 9 alle 13 e tutti i giovedì dalle 15 alle 17 (esclusi il 18 e 25 agosto); a settembre tutti i mercoledì dalle 9 alle 13 e tutti i giovedì dalle 15 alle 16. Sarà aperta anche la sede comunale di Spicchio Sovigliana in lungarno Battisti nei giorni 23, 25 e 30 agosto dalle ore 15 alle 17.30.

Da questa stagione venatoria è obbligatorio l'uso dell'app 'Toscaccia' per poter effettuare l'attività venatoria in pre-apertura anticipata della caccia e per l'abbattimento della specie tortora, come previsto dal calendario venatorio, e della specie piccione.

Gli interessati dovranno presentarsi con i seguenti documenti: porto d'armi e licenza di caccia in corso di validità; bollettini di pagamento delle tasse di concessione governativa e regionale in corso di validità come previsto dalla legge sull’attività venatoria; ricevuta di versamento di iscrizione all'Atc di residenza venatoria ed eventualmente di altre Atc; allegato regionale alla licenza di caccia per le registrazioni sul tesserino delle infrazioni sulla caccia; tesserino venatorio dell’annata precedente da consegnare o ricevuta di avvenuta consegna. Si ricorda che la scadenza per la riconsegna dei tesserini scaduti è il 31 agosto.

Coloro che non dispongono di un proprio codice cacciatore attivo, dovranno preventivamente fare richiesta al Comune del Codice o della sua riattivazione: ogni persona non potrà ritirare più di due tesserini alla volta per sé o per conto di amici e parenti nel caso di altri richiedenti in attesa.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa