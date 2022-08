Un altro esterno per la nuova Use Computer Gross: ecco Anfernee Penny Hidalgo Quiroz

Un altro esterno per la nuova Use Computer Gross. A vestire la maglia biancorossa sarà Anfernee Penny Hidalgo Quiroz, play-guardia classe 1996, alto 1.80 per 70 kg reduce da una stagione nel Bologna Basket in serie B. Il nuovo giocatore scelto da coach Luca Valentino conosce bene la categoria per aver militato a Domodossola, Oleggio e Varese, mentre in serie C Gold ha giocato per due anni a Gallarate dopo aver iniziato col basket ad Arona.

Descritto come veloce ed atletico, ha anche buone doti difensive. “Ha caratteristiche che si sposano perfettamente con l'identità che vogliamo dare a questa squadra – spiega coach Luca Valentino - oltre ad avere punti nelle mani ci darà intensità difensiva e ritmo in attacco. Ha dimostrato di avere carattere e di prendersi responsabilità nei momenti cruciali soprattutto nel finale della scorsa stagione, sono contento di averlo con noi”.