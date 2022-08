Un morto sul lavoro l’8 agosto nel Pistoiese, il cordoglio di Filctem Cgil Toscana e Rsu

La strage non si ferma. Lunedì 8 agosto un'altra tragica morte sul lavoro si è verificata a Chiazzano, frazione di Pistoia, dove ha perso la vita Enzo Visone, un operaio di 48 anni che lavorava per una ditta in appalto su un cantiere di Publiacqua. La Filctem Cgil esprime il proprio profondo cordoglio alla famiglia di Enzo e, in attesa che i tecnici dell'Asl, i carabinieri e la magistratura accertino la dinamica e le responsabilità, osserva come negli infortuni sul lavoro non si possa e non si debba parlare di fatalità.

"Non è accettabile che lavoratori o lavoratrici escano di casa al mattino per recarsi a lavoro senza fare ritorno dalle loro famiglie. Sulla sicurezza, che deve sempre essere al centro di ogni discussione sul lavoro, si debbono continuare e incrementare gli investimenti ad ogni livello, anche attraverso il rafforzamento degli organi di ispezione e di controllo e la medicina del lavoro sul territorio".

Anche la Rsu di Publiacqua ha espresso le proprie più sentite condoglianze alla famiglia di Enzo Visone e, in seguito all'incontro svolto immediatamente con l'Azienda, ha aggiunto: "Non possiamo fare a meno di rilevare con sconcerto e rabbia l'ennesima vittima sul lavoro a dimostrazione che la sicurezza non è mai troppa. Serve perseverare nella massima attenzione alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Auspichiamo che accadimenti di questa natura vengano sconfitti dalla cultura della sicurezza e del rispetto del lavoro e della vita umana".

La Segreteria Regionale Filctem Cgil Toscana

Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze