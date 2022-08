A Vicchio un'estate nella Preistoria, circondati dai dinosauri

Anche d'estate a Vicchio si può fare un tuffo nel passato, fino alla Preistoria, incontrando numerosi dinosauri (riproduzioni a grandezza naturale): dai terribili T-Rex e Allosauro al Triceratops, il Suchomimus, il maestoso Diplodocus con i suoi 30 metri di lunghezza, lo Stegosauro... fino ad arrivare ai famelici Deinonychus e al piccolo Psittacosaurus.

E' ancora aperta e visitabile la mostra “World of Dinosaurs” allestita nell'ampia area verde accanto alla piscina comunale, in località Ponte a Vicchio. 45 riproduzioni di dinosauri e altri animali preistorici a grandezza naturale, un'area scavi per piccoli paleontologi, spazi verdi per godere di un po' di relax, anche in compagnia dei propri amici a 4 zampe.

Il "Dino -Park" è un vero e proprio museo a cielo aperto: un interessante approfondimento sul mondo di questi affascinanti giganti della Preistoria, per un avvincente viaggio indietro nel tempo.

Dinosauri e non solo… ci sono anche spettacolari riproduzioni di animali preistorici come il bradipo, la tigre con i denti a sciabola e tanti altri meno conosciuti. Gli esemplari, oltre a essere riprodotti in modo assolutamente realistico, sono accompagnati da schede informative. La mostra, infatti, ha anche un'importante valenza didattico-educativa: suggestiva e scientifica, ma spiegata in maniera semplice, rappresenta un interessante approfondimento sulle condizioni di vita, forme e dimensioni di specie che una volta dominavano il pianeta.

Info aperture e orari:

3288611852

www.dino-park.it

https://www.facebook.com/dinopark2

aperture pomeriggio/sera: mercoledì, giovedì, venerdì (dalle ore 15)

aperture mattina/sera: sabato, domenica e 15 agosto (dalle ore 9,30)

Fino al 4 settembre 2022