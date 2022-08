Addio a Brunella Manghi, per anni legata al mondo degli industriali

È morta Brunella Manghi, pensionata originaria della Lunigiana ma residente in Valdelsa, già funzionario prima dell'Unione Industriali di Empoli e poi di Confindustria Firenze e impegnata a livello locale in politica. Dopo aver seguito il Pd attivandosi in prima persona per il referendum costituzionale voluto da Matteo Renzi ha seguito l'ex premier nell'avventura di Italia Viva.

Brunella Manghi lascia il marito e la figlia.

L'ha ricordata così il sindaco di Certaldo Giacomo Cucini: "Una persona nota e che amava il nostro paese, a cui ha contribuito a dare un contributo importante. Le condoglianze sincere alle famiglie da parte mia e di tutta la comunità".

Queste invece le parole del sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni: "Per me Brunella è sempre stato un punto di riferimento importante, sul piano delle competenze e della vita professionale. Sono innumerevoli le volte in cui mi son trovato a collaborare e interagire con lei, che fosse su progetti di sviluppo, analisi socioeconomiche, o tavoli di lavoro. Una persona cui volevo bene, e a cui tutto l’Empolese Valdelsa, soprattutto il suo tessuto imprenditoriale, deve molto.

Le mie più sentite condoglianze, e quelle di tutta Castelfiorentino, cui lei era legata per motivi di affetto e familiari, alla famiglia".