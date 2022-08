C Gold e Coppa Toscana, ecco i calendari provvisori dell'Abc Solettificio Manetti

Il Comitato Regionale ha reso noti i calendari provvisori della Coppa Toscana di serie C e del campionato di C Gold 2022/2023. Dopo il termine utile per gli spostamenti, i calendari definitivi saranno pubblicati rispettivamente il 29 agosto e il 19 settembre.

COPPA TOSCANA – TROFEO A. PIPERNO

La formula prevede otto gironi composti da quattro squadre ciascuno, con gare di sola andata. Al termine la prima classificata di ciascun girone approderà ai quarti di finale, in programma nel mese di dicembre, cui seguirà la Final Four per l’assegnazione della Coppa, prevista a gennaio. L’Abc Solettificio Manetti è stata inserita nel girone D insieme a Mens Sana Basketball, Cus Pisa e Juve Pontedera. Esordio domenica 11 settembre alle ore 18 al PalaBetti contro Pontederà, cui seguirà la trasferta a Siena sabato 17 e l’ultima giornata di nuovo al PalaBetti domenica 25 contro Pisa. La vincente del girone D incontrerà nei quarti di finale la vincente del girone C, composto da Liburnia Livorno, Livorno Basket, Nba Altopascio e Dany Basket Quarrata.

CAMPIONATO C GOLD

In virtù della riforma dei campionati, che dalla prossima stagione segnerà la nascita della nuova serie Interregionale cui seguirà un unico campionato di serie C (senza più la distinzione tra C Gold e C Silver), la formula prevede che al termine della regular season le prime tre squadre classificate saranno direttamente ammesse nel campionato Interregionale 2023/2024, mentre le squadre classificate tra il 4° e l’11° posto effettueranno i playoff per stabilire la quarta ammessa all’Interregionale; tutte le altre parteciperanno al nuovo campionato di serie C. La formula potrebbe essere suscettibile di variazioni e riservare ulteriori ammissioni in Interregionale, che saranno eventualmente definite più avanti. L’Abc Solettificio Manetti esordirà domenica 2 ottobre alle ore 18 al PalaBetti contro lo Spezia Basket Club, mentre il debutto lontano da casa sarà sabato 7 alle 21.15 sul parquet dell’Olimpia Legnaia.

I calendari provvisori completi al seguente link.