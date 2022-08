Caccia, da martedì 16 si possono ritirare i tesserini a Castelfiorentino

accia, a partire da martedì 16 agosto si potranno ritirare i tesserini per la stagione venatoria 2022/2023. I tesserini venatori si ritirano senza appuntamento presso un apposito sportello dell’Ufficio Demografico (piano terra Municipio, Piazza del Popolo 2) dal martedì al venerdì, esclusivamente in orario 11.00-13.00.



Per ritirare i tesserini occorre presentare la seguente documentazione: licenza di porto di fucile per uso caccia; allegato alla licenza di caccia (tesserino giallo); ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale; ricevuta versamento della tassa concessione governativa; ricevuta di versamento per gli ATC; tagliando dell'avvenuta riconsegna del tesserino della stagione precedente.



Da alcuni anni, è inoltre possibile optare per il tesserino elettronico scaricando l’apposita APP “TosCaccia”, messa a disposizione dalla Regione Toscana per superare gradualmente il tesserino venatorio cartaceo.

L'applicazione può essere scaricata gratuitamente su tutti i telefoni cellulari compatibili e consente di registrare, analogamente al tesserino cartaceo, la giornata di caccia, l'ambito di caccia frequentato e i prelievi effettuati. L’ utilizzo da parte dei cacciatori Toscani della App TosCaccia è facoltativo e non obbligatorio, tranne in alcuni casi in cui deve essere obbligatoriamente utilizzata.

Si ricorda comunque che i cacciatori toscani devono, entro e non oltre il 17 settembre 2022 per l’annata venatoria corrente, scegliere se continuare ad utilizzare il tesserino venatorio cartaceo tradizionale oppure scaricare l’App TosCaccia e utilizzarla al posto del tesserino cartaceo. Alla pagina web della Regione Toscana (https://www.regione.toscana.it/-/tesserino-venatorio-digitale-toscaccia) è possibile reperire tutte le informazioni in merito all'App TosCaccia, tra le quali conoscere le casistiche in cui è obbligatorio il suo utilizzo e i casi in cui non è necessario recarsi in Comune per il ritiro e la riconsegna del tesserino cartaceo.