Canoa, tre fiorentini in nazionale alle Olympic Hopes

Grazie alle prestazioni nelle ultime due gare di selezione di Revine e Castelgandolfo, sono stati selezionati per partecipare agli Holympic Hopes di Bratislava, dal 8 al 11/9/22, i nostri atleti: Andrea Biagini, Niccolò Biondo e Niccolò Bassilichi. Saranno accompagnati dall’allenatore della squadra di velocità Marco Guazzini, in qualità di responsabile della Toscana e saranno insieme a 4 atleti di Livorno (Ambrosini, Guerrieri) e Pisa (Maglia, Andreotti). Le convocazioni in nazionale, rappresentano il risultato di maggior prestigio che possiamo raggiungere, ben oltre la vittoria nei campionati italiani. Complimenti ai ragazzi e al loro allenatore!