Casa della Salute di Montale, lo Sportello Amministrativo cambia orario: servizi ad accesso diretto

Dal prossimo 16 agosto lo sportello amministrativo della Casa della Salute di Montale sarà aperto dalle 8.00 (anzichè dalle 7.00) fino alle 13.00. Per le pratiche di anagrafe sanitaria (iscrizione al SSN, scelta e revoca del medico, rilascio esenzioni ecc.) non sarà però più necessario prendere l’appuntamento. Tutti i servizi saranno ad accesso diretto.

“La riorganizzazione del Front office amministrativo – spiega il dottor Claudio Sarti, direttore della struttura complessa Servizi al Cittadini di Prato e Pistoia- è dovuta in buona parte al trasferimento dell'attività di prelievo presso le Associazioni di Volontariato locali e per la diminuzione dell’utenza essendo un periodo estivo. Abbiamo voluto aspettare qualche settimana per prendere la decisione più opportuna, che è avvenuta in seguito all'analisi dei dati di attività. La scelta effettuata è quella che garantisce il maggior equilibrio fra un'attento utilizzo delle risorse e la migliore risposta alle esigenze dei cittadini. Dal mese di settembre prossimo sarà ripristinata una seconda postazione di lavoro, in particolare durante la fascia oraria di maggior afflusso, in modo che vi sia una una gestione più rapida delle varie richieste”.

"A seguito di criticità espresse, anche con propria nota del 2 agosto scorso, il Sindaco Ferdinando Betti esprime soddisfazione per la soluzione adottata da Asl in merito al reintegro di personale presso il distretto sanitario di Montale. Questa soluzione concordata, che sarà monitorata nel tempo, - ha dichiarato - dovrebbe essere adeguata a far fronte alle esigenze di accesso dell'utenza allo sportello. Ringrazio l'Azienda per la disponibilità dimostrata nella risoluzione del problema".

Si ricorda che presso lo sportello, oltre alle operazioni di anagrafe sanitaria, si possono attivare le Tessere e i Fascicoli sanitari ed effettuare prenotazioni ed accettazioni di prestazioni specialistiche e diagnostiche (CUP). Per le prenotazioni specialistiche e per la scelta del Medico di Famiglia si consiglia, comunque, ai cittadini di utilizzare i servizi on line messi a disposizione dalla Regione Toscana.

Nell’occasione si ricorda che è attivo anche il servizio di Info anagrafe sanitaria con il numero telefonico dedicato a disposizione degli assistiti della zona distretto di Pistoia per ricevere informazioni su come e dove fare le pratiche amministrative di anagrafe sanitaria.

Il numero 0573 – 228421 è attivo dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 17.30.

Gli operatori che rispondono al telefono orientano i cittadini e forniscono le istruzioni su come e dove effettuare i seguenti servizi: iscrizione di cittadini italiani e stranieri al Servizio Sanitario Nazionale; Cambio e revoca del medico di famiglia e/o del pediatra; Esenzioni ticket da patologia e invalidità; Esenzioni ticket da reddito; Richieste di domicilio sanitario; Richieste di mantenimento assistenza pediatrica; domande in deroga territoriali (scelta medico o pediatra in comune limitrofo rispetto a quello di residenza).

E’ possibile effettuare le pratiche amministrative di anagrafe sanitaria anche inviando una mail all’indirizzo: anagrafesanitaria.pistoia@uslcentro.toscana.it

