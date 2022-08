Cia Arezzo: "La svolta green rischia di uccidere le piccole imprese"

L’annunciata svolta green ha il sapore della beffa per le aziende agricole che hanno investito con decisione sulle rinnovabili.

Arriva da Arezzo, nel 2021 al 55° posto nella classifica nazionale delle province italiane per produzione di energia solare e dove si producono 190,087 Gigawattora, pari al 20,7% del totale regionale, la voce degli agricoltori delusi dalla conversione in legge del decreto legge 4/2022. A interpretare il disappunto per la 25/2022 è CIA Arezzo che, carta e penna alla mano, ha scritto ai parlamentari contestando l’introduzione della tassa sugli extra-profitti per il fotovoltaico agricolo.

“Le imprese agricole della nostra provincia hanno accolto con grande interesse l’intervento introdotto dal Decreto Legge 4/2022. Purtroppo la sua conversione in legge ha deluso le attese. Il Governo infatti ha deciso di tassare i guadagni extra delle aziende agricole, che in passato hanno investito nelle fonti rinnovabili, dando un efficace contributo alla svolta green del paese e alla produzione di elettricità “made in”. Cambiare in corsa le regole non è corretto e diventa un pericoloso boomerang”, lamenta la Presidente Serena Stefani.

E prosegue: “Tra le aziende colpite ci sono tante piccole imprese che non fanno dell’energia rinnovabile il loro core business ma uno strumento per integrare il reddito e per assorbire costi di produzione sempre più alti. Le novità introdotte dalla legge non solo allontanano l’obiettivo del raggiungimento dell’autonomia energetica del mondo rurale ma soprattutto causano ripercussioni pesanti e irreversibili sugli agricoltori, che hanno sostenuto sforzi economici importanti per investire nelle fonti rinnovabili. Tutto ciò in un momento particolarmente delicato per l’agricoltura costretta a fare i conti con pesanti rincari delle materie prime e dei costi energetici, con la mancanza di manodopera, le perdite di raccolto e di prodotti causati dalla siccità e dagli “attacchi” continui da parte di fauna selvatica e predatori”.

Sono queste le ragioni che hanno spinto Cia Arezzo a scendere in campo e a coinvolgere sull’argomento i parlamentari eletti sul territorio: “A loro chiediamo un supporto per trovare una soluzione adeguata a un problema che, nella nostra provincia come in altre parti di Italia, rischia di diventare l’ennesimo capestro per molte piccole imprese ormai a rischio chiusura”, spiega il Direttore Massimiliano Dindalini, annunciando l’invio della nota che verrà indirizzata anche alla vice presidente della Regione Toscana con delega all’agroalimentare Stefania Saccardi.

La lettera di Dindalini e Stefani a Saccardi

Siamo a segnalarvi le gravi problematiche create dalla conversione in legge del decreto n. 4/2022, che rischiano di infliggere l’ennesimo colpo mortale alle aziende agricole anche del nostro territorio. Diverse imprese aretine infatti hanno aderito con convinzione all’invito del Governo ad investire nelle energie rinnovabili, per una grande svolta green del paese, preziosa per migliorare la qualità dell’ambiente e indispensabile per affrontare lo scenario delineato dalla guerra in Ucraina.

Purtroppo lo sforzo, anche economico, che gli agricoltori hanno sostenuto per raggiungere un’autoproduzione energetica si sta trasformando in un boomerang. La vendita dell’elettricità, in esubero rispetto a quella necessaria per l’autoconsumo, che, in passato, aveva garantito un’opportunità di integrazione del reddito e di copertura dei costi di produzione sempre più alti, a seguito della L 25/2022 di conversione del Decreto Legge 4/2022, sarà gravata dalla tassa sugli extra profitti.

A novembre lo Stato pretenderà il versamento del conguaglio tra il prezzo vendita e il prezzo di riferimento, con un sistema non solo scorretto ma anche estremamente pericoloso per molte realtà che rischieranno di chiudere o di indebitarsi per far fronte alla inattesa richiesta.

Siamo a chiedere il Vostro impegno per trovare una soluzione meno penalizzante per il mondo agricolo che rappresentiamo e più efficace per favorire quella transizione ecologica di cui tanto si parla ma che rischia di apparire sempre più difficile da raggiungere.

Fonte: Cia Arezzo - Ufficio Stampa