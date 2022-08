Come diventare autisti di bus in 3 mesi

Autisti di Autolinee Toscane in soli tre mesi. Assunti il 16 maggio scorso in Accademia, otto neo-conducenti saranno da martedì 16 agosto già alla guida sulle strade di Firenze affiancati da un tutor.

“Accademia”, la scuola di formazione per conducenti appena avviata da Autolinee Toscane, conferma la validità della sua formula: patente D e Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) ottenute in tempi record, grazie alla formazione ricevuta all’interno dell’azienda, e senza pagare un euro di tasca propria. Tempi velocissimi, tanto che i primi otto giovani saranno, da martedì 16 agosto, già alla guida dei bus di Firenze, in linea e con i passeggeri a bordo, affiancati per tutto il turno da personale esperto. La formula di “Accademia” si è dimostrata efficace per intercettare i giovani, tanto che a settembre partiranno altre tre classi: il 5 settembre una classe sarà attivata su Siena, mentre il 12 e il 26 settembre partiranno altre due classi di nuovo per conducenti su Firenze. In questo modo sono complessivamente quattro le classi di “Accademia” avviate nel corso del 2022. È in preparazione una ulteriore classe su Firenze nel mese di novembre.

“È un risultato molto incoraggiante che conferma la validità di “Accademia” non solo perché sostiene le spese per le patenti di categoria superiore, ma anche e soprattutto perché offre un percorso formativo intensivo, serio e affidabile. Congratulazioni quindi ai primi giovani che hanno creduto nel nostro progetto e che in così poco tempo hanno potuto avviare un percorso lavorativo qualificato e tutelato” ha detto il presidente di Autolinee Toscane Gianni Bechelli.

“Accademia sta mantenendo le promesse e questo ci incoraggia a proseguire su questa strada, aprendola anche a chi vuole diventare autista del trasporto pubblico e ha più di 29 anni. Per loro c’è Accademia over 29 che ha già iniziato a vagliare le candidature che ci sono arrivate. Guardiamo alle nuove leve con molta fiducia e contemporaneamente continuiamo a selezionare autisti del tpl già formati e che vogliono far parte della squadra di Autolinee Toscane” ha aggiunto il direttore delle risorse umane Alessandro Stocchi.

La prima classe di “Accademia” ha debuttato lo scorso 16 maggio: 19 giovani donne e uomini dai 21 ai 29 anni, che si erano candidati per diventare conducenti a Firenze senza essere in possesso delle patenti di categoria superiore. In qualsiasi altra selezione di lavoro non avrebbero superato nemmeno il primo test, perché quelle patenti sono un requisito indispensabili per guidare un autobus del trasporto pubblico. In Accademia invece hanno potuto essere assunti subito, con un contratto triennale di apprendistato professionalizzante, e hanno potuto iniziare la formazione per acquisire le licenze. Il tutto gratuitamente: si tratta di un grande incentivo alla professione visto le patenti D e CQC, se conseguite privatamente, costano qualche migliaio di euro, e questo è uno dei motivi per cui nel settore del trasporto pubblico è difficile reperire nuovo personale giovane e già formato.

I giovani autisti della prima classe di “Accademia” hanno bruciato le tappe. Assunti il 16 maggio, ad inizio luglio tutti avevano superato l’esame di teoria per la patente D, studiando contemporaneamente per la CQC e terminando le ore certificate. Successivamente, sono stati inseriti nel calendario delle prove di guida, che stanno continuando. A questo punto, tutta la classe ha potuto sostenere l’esame scritto per la (CQC) presso la Motorizzazione Civile. I primi otto che hanno superato tutti i passaggi sono pronti per guidare i bus di Autolinee Toscane. A fine agosto-settembre, con la sessione di esami successiva, toccherà agli altri 11 ragazzi terminare l’iter.

Dopo le patenti, per gli apprendisti di “Accademia” la formazione continua con la conoscenza tecnica dei mezzi e del settore, della sicurezza sul lavoro, della relazione con i passeggeri, della rete urbana ed extraurbana, fino allo stile di guida per garantire qualità, comfort e sicurezza durante il viaggio in bus.

Le candidature per entrare in “Accademia” sono sempre aperte e si possono inserire nel portale che Autolinee Toscane ha aperto appositamente per il reclutamento dei nuovi autisti: https://playyourjob.com/atbus/ seguendo il percorso “Selezione per Accademia”. I requisiti richiesti sono: età compresa tra i 21 e i 29 anni e possesso della patente B.

“Accademia over 29” offre invece una possibilità anche a chi ha superato 29 anni. Anche in questi casi, il costo per le patenti specialistiche è coperto. Per inviare la candidatura basta seguire le istruzioni riportate nello stesso link https://playyourjob.com/atbus/ alla voce “Selezione per Accademia”.

Autolinee Toscane continua anche la selezione tradizionale, rivolta a quanti sono già formati per questo lavoro o l’hanno già fatto precedentemente. In questo caso basta inserire la propria candidatura nel portale online https://playyourjob.com/atbus/ scegliendo “Selezione per conducenti”.

Fonte: Autolinee Toscane