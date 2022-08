Concerto a Londa per celebrare "i compleanni" della Foresta Modello

La Foresta Modello delle Montagne Fiorentine compie 10 anni e la Rete Internazionale addirittura 30. Questi speciali ‘compleanni’ saranno celebrati con il concerto ‘Respira’ della rassegna “Music for forest 2022”, un tour tra musica e foreste gestite in modo sostenibile ideato da FSC Italia che da decenni certifica le foreste gestite in modo sostenibile. MusicForForests è un’esperienza che aiuta a riconnettersi alla natura attraverso gesti e momenti di condivisione, alla scoperta del patrimonio forestale italiano, per conoscerlo e rispettarlo. Il concerto è previsto per sabato 27 agosto alle ore 18,30 a Rincine in località Poggio alla Cuna in comune di Londa.

Protagonista del concerto la musicista Erica Boschiero che presenterà brani del suo nuovo album che si intitola, appunto, ‘Respira’ arrangiato da Sergio Marchesini e con ospiti d’eccezione come Neri Marcorè, Ferruccio Spinetti, Alessandro D’Alessandro, Giovanna Famulari e Saverio Tasca. L’iniziativa sarà realizzata in collaborazione con l’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve e Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine.

Nello stesso giorno Unione e Foresta Modello presentano una serie di iniziative al Centro Polifunzionale di Rincine denominate “Buon Compleanno Foresta Modello”. Il programma prevede dalle 10 una passeggiata per ragazzi e famiglie presso il nuovo sentiero/gioco “Scopri gli animali del bosco”, alle 14 ci sarà l’iniziativa “Dieci anni di Foresta modello delle Montagne Fiorentine” incontro con soci e simpatizzanti per immaginare i prossimi 10 anni della Foresta Modello. Dalle 15 sarà inaugurato il progetto “Foresta delle Meraviglie” finanziato da Gal Start nell’ambito del Psr, alla presenza del Sindaco di Londa e dei responsabili tecnici dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.

Successivamente, dalle 16,15 in poi ci si sposterà al Lago dell’Aina o a piedi (percorso di 2 ore circa), o con un servizio navetta previsto ogni 15 minuti. All’arrivo alle ore 17 ci sarà il percorso guidato dedicato al riconoscimento e l’uso delle erbe spontanee ed alle 18,30 il concerto. Al termine del concerto si brinderà al decimo compleanno dell’Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine e il 30° anniversario della Rete Foresta Modello. Infine dalle 21 alle 22,30 ci sarà la proiezione notturna dal titolo “Natura nella Natura” immagini ed emozioni tratte dal libro fotografico “Dietro Casa” di Fabrizio Darmanin.

Si potrà pranzare e cenare a sacco, oppure utilizzare gli stand dei produttori locali presenti. Per partecipare alle iniziative ed al concerto (tutti gratuiti) bisognerà prenotarsi alla mail: associazione@forestamodellomontagnefiorentine.org o telefonare al numero 3311162589.

Fonte: Ufficio Stampa