Anche Coreglia Antelminelli aderisce alla Fondazione Casa Lucca, l’ente che si adopera sul territorio lucchese per dare risposte chiare ed efficaci al disagio abitativo. La scelta dell’amministrazione Remaschi di aderire al progetto guarda proprio nella direzione di porsi in ascolto attivo dei bisogni dei cittadini che si trovano a vivere un’emergenza abitativa, anche avviando progetti sperimentali che possano dare una svolta e un aiuto concreto.

"Aderire alla Fondazione ci è sembrato un passaggio importante e direi quasi obbligato visto il periodo storico che stiamo vivendo - ha commentato il sindaco Marco Remaschi -: abbiamo necessità e urgenza di dare risposte maggiori e migliori al disagio abitativo che anche molti dei nostri concittadini si trovano, loro e nostro malgrado, a vivere. Purtroppo la crisi economica che stiamo vivendo, derivante dalla pandemia, dall’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime, non facilita di certo la vita quotidiana di chi deve già affrontare delle difficoltà. Rispondere al disagio abitativo è una missione, un obbligo che abbiamo come amministratori e come essere umani: tutti abbiamo diritto alla casa, ad un luogo sicuro dove fare ritorno e dal quale partire per costruire, progressivamente, la propria vita sociale e lavorativa. L’adesione alla Fondazione Casa Lucca ci permetterà di avere accanto un partner capace, pronto e competente, in grado di rispondere con puntualità all’emergenza, alle richieste, ai bisogni dei nostri concittadini: per questo abbiamo deciso di aderire e sostenere, anche economicamente, questo rapporto".

LA FONDAZIONE CASA

Lo scopo principale della Fondazione Casa è quello di realizzare iniziative e progetti per sostenere e risolvere situazioni di disagio personale, familiare e sociale che hanno origine, per vari motivi, dalla mancanza di un alloggio dignitoso. La Fondazione svolge attività di accompagnamento e di orientamento ai servizi nelle situazioni di disagio abitativo, nonché attività di mediazione socio-abitativa negli alloggi di edilizia residenziale pubblica e nei diversi progetti specifici sull’abitare. La mission della Fondazione è attuata grazie alla sinergia e con il tramite dei propri partners, delle istituzioni pubbliche locali e dei soggetti del terzo settore che si occupano di far fronte alle varie emergenze abitative sul territorio della Provincia di Lucca.

Fonte: Comune di Coreglia Antelminelli - Ufficio Stampa