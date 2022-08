Dalla Provincia di Massa Carrara 31mila euro per il trasporto di alunni disabili

Sono circa 31mila gli euro che la Provincia di Massa-Carrara mette a disposizione per il prossimo anno scolastico con il proprio bilancio per il trasporto di alunni disabili residenti sul territorio provinciale che frequentano scuole secondarie di secondo grado nei comuni di Massa e Carrara e nei comuni limitrofi extraprovinciali.

Per quanto riguarda gli alunni residenti nei comuni della Lunigiana che frequentano scuole superiori in quella zona il servizio sarà curato dalla Società della salute lunigianese.

Per garantire il trasporto verso le scuole della zona di costa il Servizio Istruzione della Provincia di Massa-Carrara ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per la gestione dello stesso per i prossimi cinque anni scolastici (dal 2022/2023 fino al 2026/2027).

Possono presentare domanda di partecipazione le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale regolamentate dal Decreto legislativo 117 del 2017, Codice del Terzo Settore.

L’importo messo a disposizione dall’ente di Palazzo Ducale per il trasporto per l’anno scolastico 2022/2023 è stato fissato in 31.186 euro. Per gli anni successivi la cifra potrà essere rivista e proporzionata tenendo conto degli alunni disabili iscritti che necessitano del servizio.

Il termine per la presentazione delle manifestazioni è stato fissato per le ore 13 del 30 agosto.

Il testo completo dell’avviso, quello della convenzione e il modello per la comunicazione della manifestazione di interesse sono pubblicati sul sito della Provincia.

Fonte: Provincia di Massa Carrara - Ufficio Stampa