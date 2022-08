Eccidio di Sant’Anna di Stazzema, il Comune di Empoli ha partecipato alla commemorazione

Una strage spaventosa accaduta settantotto anni fa nel nostro Paese, impossibile da dimenticare. L’eccidio di Sant’Anna di Stazzema ricorre oggi, venerdì 12 agosto 2022.



Come ogni anno anche il Comune di Empoli ha partecipato alle celebrazioni a Sant’Anna di Stazzema, presente con il Gonfalone e l'assessore con delega alla Legalità, per ricordare le centinaia di civili, soprattutto donne, bambini, anziani, rifugiati, massacrati e uccisi il 12 agosto 1944.



La cerimonia, aperta in piazza della Chiesa dalla deposizione delle corone di fiori e dalla celebrazione della Santa Messa, ha previsto poi la salita al monumento ossario sacrario e l’inaugurazione della mostra Colori per la pace. Spazio quindi alla deposizione della corona di alloro al sacrario, alla sottoscrizione del protocollo d’intesa per la costituzione della rete dei Comuni toscani teatro di stragi ed eccidi nazifascisti e agli interventi di istituzioni e associazioni. Nel pomeriggio, è in programma la proiezione di “Segnale d’allarme. La mia battaglia”, spettacolo di Elio Germano del quale è previsto un intervento in collegamento.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa