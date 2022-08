Elezioni politiche 2022, aperture straordinarie dell’Ufficio Elettorale di Castelfiorentino

E’ iniziato il conto alla rovescia per le elezioni politiche che si svolgeranno il 25 settembre 2022. Allo scopo di agevolare i cittadini negli adempimenti previsti dalla legge per il corretto esercizio del diritto di voto o per la presentazione delle candidature, l'Ufficio Elettorale sarà aperto in orario straordinario dal 18 al 22 agosto.

L’apertura si rende necessaria per consentire il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali e per gli altri adempimenti relativi alla presentazione delle candidature



In particolare, l’Ufficio elettorale sarà aperto giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20 agosto 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in aggiunta alla consueta apertura 9.00-13.00; inoltre, domenica 21 e lunedì 22 agosto dalle ore 8.00 alle ore 20.00.



L'ingresso è dal portone dell'Ufficio Demografico, Piazza del Popolo n. 2. In caso di portone chiuso, azionare il battente o telefonare al n. 0571/686355.



Si ricorda che, in un'ottica di semplificazione e in virtù della legge n. 108/2021, i certificati elettorali a sostegno di liste di candidati per le elezioni possono essere richiesti anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Le richieste vanno inviate all'indirizzo PEC: comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it, specificando i propri dati anagrafici e allegando la fotocopia di un documento di identità.



La richiesta digitale può essere presentata dal segretario, o dal presidente, o dal rappresentante legale del partito o movimento politico; in alternativa, da loro delegati. La richiesta digitale, nel caso sia effettuata da un delegato, deve contenere anche la delega, firmata digitalmente, del segretario o del presidente o del rappresentante legale del partito o movimento politico. In ogni caso, la richiesta deve essere accompagnata da una copia del documento di identità del richiedente.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa