Evade dai domiciliari, arrestato 27enne di Cerreto Guidi

Arrestato un 27enne di Cerreto Guidi in flagranza di reato per evasione dai domiciliari.

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Empoli hanno arrestato in flagranza di reato per l’ipotesi di evasione un 27enne del luogo.

Il giovane è stato sorpreso ieri dai carabinieri dopo essersi allontanato dall’abitazione senza autorizzazione.

In seguito all’arresto per evasione, il giovane è stato trattenuto nelle camere di sicurezza e questa mattina è stato trasferito in tribunale. A termine dell'udienza sono stati disposti nuovamente gli arresti domiciliari.