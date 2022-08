Il camminatore Alessandro Bellière torna in Mugello

Torna a percorrere le strade mugellane Alessandro Bellière. L’89enne alpino camminatore si fermerà il 19 agosto a Scarperia e San Piero dopo che già nel 2015 e nel 2018 scelse di attraversare la nostra vallata facendo tappa a Borgo San Lorenzo.

A portarlo a Scarperia è la sua nuova sfida: “89 anni, 43 laghi e 2.957 km, a piedi”.

Bellière è partito il 25 maggio da Palermo e risalendo lo Stivale arriverà venerdì 19 agosto a Scarperia e San Piero dove dove alle 17,30 lo attenderà un incontro in Palazzo dei Vicari a cui sono invitate Associazioni sportive e cittadini.

Sarà l’occasione per far conoscere il territorio attraverso una straordinaria esperienza che negli anni ha unito tutta l’Italia: quella di un uomo che camminando porta messaggi positivi e che ci ricorda sempre come sport sia sinonimo di salute, di inclusione e di socialità.

Bellière sarà accolto dall’Amministrazione che invita tutti a salutarlo all’incontro in Palazzo dei Vicari il 19 agosto alle 17.30.

Fonte: Unione Montana Comuni del Mugello