Il condominio si ribella e fa arrestare un giovane per spaccio

Nel primo pomeriggio di ieri la Polizia di Firenze ha arrestato in via Signorini un cittadino marocchino di 21 anni sorpreso con 8 dosi di cocaina.

Nei giorni scorsi il Commissariato “Oltrarno” aveva ricevuto un esposto con il quale alcuni residenti dell’Isolotto segnalavano una probabile attività di spaccio di sostanze stupefacenti riconducibile ad un giovane che da qualche giorno avrebbe gravitato, con una certa frequenza, intorno ad un’area condominiale.

La polizia ha dato subito una pronta risposta, intensificando i servizi di controllo del territorio nell’intero quartiere e ieri, poco dopo le 13.00, proprio una volante del Commissariato “Oltrarno” ha fermato il 21enne dietro le siepi di uno stabile.

Alla vista degli agenti il giovane ha tentato di scappare, cercando di farsi spazio a pugni e spintoni, ma è stato subito bloccato.

Uno dei poliziotti è rimasto ferito ad un braccio, riportando contusioni giudicate guaribili con alcuni giorni di prognosi.

Prima di finire in manette il cittadino straniero ha anche cercato di liberarsi di 8 dosi di cocaina contenute dentro un involucro, recuperato immediatamente dalla Polizia.

Il giovane, finito in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e di resistenza a Pubblico Ufficiale, dovrà rispondere anche delle lesioni provocate all’agente.

Sempre nell’ambito del contrasto agli stupefacenti, ieri sera le pattuglie del Commissariato di Rifredi e del Reparto Prevenzione Crimine Toscana hanno effettuato specifici controlli tra piazza San Jacopino, piazza Leopoldo, via Maragliano, via della Toscana, via Caccini, e altre vie tra Novoli e Rifredi.

Proprio in via Caccini gli agenti hanno denunciato un 29enne marocchino che girava in strada con addosso quasi mezzo etto di hashish.