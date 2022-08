La7 trasmetterà anche il Palio dell'Assunta

La7 trasmetterà in diretta esclusiva anche il Palio di Siena del 16 agosto, il Palio dell'Assunta. Dopo il 2 luglio tornano di nuovo le telecamere di La7 in piazza del Campo: dalle 16.45 diretta con telecronaca di Pierluigi Pardo e commento di Giuseppe Mazzini, squadra già collaudata un mese e mezzo fa.

La diretta parte con la parata in costume degli sbandieratori, con servizi e interviste, fino alle 19, con il colpo di mortaretto che fa entrare i fantini a cavallo che si contenderanno da lì a pochi minuti il drappo di stoffa dipinto che decreterà il vincitore della corsa. A seguire, alle 20.30, subito dopo l'edizione del TgLa7, andrà in onda la replica della competizione. Alle 21.15 andrà in onda il documentario Palio, già trasmesso da Netflix.