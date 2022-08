Ruba la borsa e scappa, poi torna perchè aveva dimenticato il cellulare: denunciato

Ha rubato la borsa alla cliente di un ristorante ma poi è scappato senza refurtiva e infine è tornato sul 'luogo del delitto' perché aveva dimenticato nel locale il cellulare e le sigarette. Un 20enne algerino è stato denunciato in un ristorante di lungarno Acciaioli a Firenze.

I camerieri si sono accorti che l'uomo stava prendendo la borsa della cliente attaccata a una sedia, nascondendola in una busta da shopping. È stato dato l'allarme e tutto è rimasto come prima ma quando il ladro è scappato verso Lungarno Acciaioli c'è stato il ritorno per recuperare il suo cellulare e il pacchetto di sigarette, rimasti nel sacchetto che aveva usato per portare via la borsa della cliente. I presenti lo hanno riconosciuto e gli agenti, accorsi dopo la chiamata del ristorante, è stato denunciato per tentato furto.