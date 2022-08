Sorelle empolesi costrette a pagare il trasporto in ospedale, la condanna di Legnaioli (Lega)

"'Arrangiatevi'. Ecco la sanità toscana gestita dalla Sinistra. Il caso empolese delle due sorelle di 77 e 81 anni colpite da una malattia rara costrette a pagare di tasca propria il trasporto, pur non essendo assolutamente nelle condizioni di farlo, è un'autentica vergogna. Queste signore anziane e malate sono appese - è il caso di dirlo - alla Misericordia, quella dei volontari: veri e propri angeli, che si prendono cura di loro accompagnandole a Torregalli ogni 21 giorni per potersi sottoporre alle terapie, peraltro pesanti. Ecco i risultati dei tagli alla Sanità inferti in 10 anni dal Pd e dall'austerity dei cosiddetti 'civici': 37 miliardi. Follia pura, tutta opera di vecchie conoscenze: Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte. Sviluppo della sanità di prossimità e della medicina territoriale, rafforzamento della medicina predittiva e incremento dell'organico di medici e operatori sanitari sono alcuni dei punti del nostro programma. Il 25 settembre, gli italiani cambieranno pagina".

Così la deputata toscana della Lega Donatella Legnaioli.