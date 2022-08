Tennis, il pisano Francesco Maestrelli pronto per gli US Open

Ha intenzioni serie l'Italia alla US Open. Ben 5 sono gli azzurri nell'entry list del tabellone principale ma in totale sono 19 gli italiani iscritti all'ultimo importante Slam dell'anno. Tra questi il pisano Francesco Maestrelli che dopo essersi aggiudicato il suo primo torneo ATP a Verona si guadagna la qualificazione per New York. Fino a qualche mese fa era semplicemente un sogno adesso la sua nuova classifica di numero 201 del mondo gli permette di viverlo.

E diventa ancora più reale se pensiamo che nel ranking under 21 Francesco è addirittura il numero 16 e il numero 5 del mondo negli under 20.

Così giovane non può che rappresentare una grande promessa e avere alte aspettative nel mondo agonistico ma Francesco è un ragazzo con i piedi per terra. Diplomatosi al Liceo scientifico Dini, Francesco ha cominciato quest'anno la facoltà di Economia e Commercio di Pisa. Nel frattempo rimane iscritto al Tc Le Meraviglie di Pontedera e porterà in America il nuovo sponsor, l'azienda di telecomunicazioni Devitalia.

“E' un momento davvero particolare per me – dichiara Francesco – tante opportunità nuove e sento di dovermi ancora abituare ancora del tutto. Per questo lavoro duro perché queste novità si avvicinino il più possibile alla normalità. Per fortuna non sento pressione e mi sto godendo al massimo queste soddisfazioni”.

“Ringrazio la mia città che mi ha dato grandi opportunità per quanto riguarda compagni, allenatori e spazi, che hanno contribuito alla mia crescita umana e sportiva – continua – in particolare vorrei ringraziare lo staff del centro Fit di Tirrenia, con il capitano di Coppa Davis David Volandri e i maestri Claudio Galoppìni e Gabrio Castrichella. Pisa ha saputo inoltre darmi importanti possibilità di studio: avere vicino a casa le soluzioni che desideravo mi hanno permesso di portare avanti entrambi gli obiettivi, sport e università”.

Un ragazzo quindi che cresce nel mondo ma che ha ben presente le proprie radici, sviluppatesi in una città che è pronta a dargli tutto il proprio appoggio in questa nuova straordinaria avventura.

Fonte: Ufficio Stampa