Trovati morti in mare due turisti del Modenese nelle acque di Camaiore

Due bagnanti del Modenese di 62 e 63 anni sono stati trovati morti in mare ieri pomeriggio a Lido di Camaiore, nelle acque di fronte ai bagni Paradiso e Abetone. I corpi sono stati identificati questa mattina all'obitorio dell'ospedale Versilia. Erano ospiti all'hotel Capri assieme a un altro amico. Giovedì era stato lanciato l'allarme dall'amico con cui si erano recati in Versilia perché non tornavano in camera. I due potrebbero aver fatto un bagno in mare e per una congestione potrebbero essere morti, alla stessa ora e a breve distanza l'uno dall'altro. I bagnini hanno poi avvistato i corpi ieri pomeriggio ma non c'era già niente da fare. Si ipotizza un'autopsia sui corpi per capire le cause della morte. La capitaneria di porto di Viareggio ha sentito diverse persone per ricostruire la vicenda. La famiglia ha comunque chiesto il massimo riserbo su quando accaduto.