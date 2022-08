Ubriaco con l'auto in piazza Duomo, denunciato 40enne a Firenze

Fermato in piena notte in piazza Duomo a Firenze alla guida di un’auto e in stato di ebbrezza. Si tratta di un 40enne fiorentino denunciato dalla Polizia Municipale. Il fatto risale a ieri notte. Intorno alle 3 una pattuglia del Reparto di Rifredi impegnata nei consueti controlli notturni dell'area monumentale ha notato un’auto in transito in piazza Duomo. Inizialmente gli agenti hanno pensato che si trattasse di un’auto “civetta” ma l’andatura a zig-zag li ha insospettiti e una volta raggiunta l’auto si sono resi conto che il conducente era in stato di ebbrezza. Visto il risultato positivo del pre-test, l’uomo è stato portato al comando per la prova con l’etilometro che ha confermato un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 e quindi superiore ai limiti di legge. Il conducente, un fiorentino di 40 anni, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con l’aggravante di aver commesso il reato dopo le 22. La patente è stata ritirata e inviata in Prefettura per la sospensione da sei mesi ad un anno. A questo si aggiungono una multa fino a 3.200 euro, un percorso di recupero prescritto dalla Prefettura e la decurtazione di 10 punti sulla patente. L’auto è stata portata in depositeria.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa