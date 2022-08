Ucciso a 10 anni dal fucile che lo zio stava pulendo

Tragedia per la comunità di Casalguidi, a Serravalle Pistoiese. Un bimbo di 10 anni, cresciuto nel Pistoiese ma in vacanza a Scutari in Albania, è morto dopo che è stato esploso un colpo dal fucile che lo zio stava pulendo.

Lorenzo Jakaj, questo il nome del piccolo, è stato colpito alla mano e ha riportato una grave ferita che purtroppo lo ha condotto alla morte. Il parente che ha esploso il colpo al momento è indagato e si trova in ospedale. La famiglia sta organizzando il rientro della salma, che potrebbe avvenire questa settimana.