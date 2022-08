Uso di bici e monopattini lungo le banchine e nei sottopassi, 4 multe alla stazione di Rifredi

1.297 persone controllate, 5 indagati, 6 sanzioni amministrative elevate, 3 depositi bagagli controllati e 60 bagagli ispezionati: sono questi i risultati dell’operazione straordinaria 'Stazioni Sicure', organizzata nella giornata di ieri dal Servizio Polizia ferroviaria in ambito nazionale, dedicata ai controlli per il contrasto di attività illecite e prevenzione di reati, in particolare in queste giornate in cui le stazioni e i treni sono maggiormente frequentate da viaggiatori che utilizzano il mezzo ferroviario per raggiungere le località di vacanza, in vista del Ferragosto.

134 sono stati gli operatori del Compartimento Polfer della Toscana impegnati in 53 scali ferroviari. Le attività, mirate al controllo di bagagli e passeggeri, sono state effettuate anche con l’utilizzo dei metal detector e con l’ausilio di una unità cinofili della Questura di Firenze.

Presso la stazione di Firenze Rifredi rimane alta l’attenzione della Polizia Ferroviaria sull’utilizzo lungo le banchine e nei sottopassi di biciclette e monopattini, sono 4 le sanzioni elevate nella giornata di ieri per altrettanti ciclisti indisciplinati.