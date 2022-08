Abbandono rifiuti, tre sanzioni a Empoli a luglio

Proseguono le attività dell’amministrazione comunale e di Alia contro gli abbandoni dei rifiuti in città a Empoli, dal centro storico alle zone più isolate. Agenti della Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa insieme agli ispettori ambientali di Alia e all'ufficio ambiente di via Giuseppe del Papa sono impegnati ogni giorno in maniera costante e continuativa per scoraggiare il fenomeno.

Nel mese di luglio la Polizia Municipale ha elevato tre sanzioni per abbandono rifiuti sul territorio comunale di cui: due in via Sottopoggio per San Donato (strada interna) art. 44 regolamento comunale rifiuti, rispettivamente da 100 euro cadauna e una in via Grassellino e Pogni art. 192 D.Lgs 152, violazione del Codice dell’ambiente, per un totale di 600 euro.

Mentre gli ispettori ambientali nel mese di luglio hanno effettuato 127 controlli e verifiche, 53 ispezioni e prodotto 8 verbali.

L’obiettivo resta quello di far regredire il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, proseguendo con i controlli, verifiche, sopralluoghi da segnalazioni soprattutto dei cittadini, ripulitura delle aree, individuazione dei responsabili fino alla sanzione.

Tutte azioni di routine, che a volte sembrano non dare i risultati sperati ma che restano fondamentali per reprimere questi comportamenti incivili, purtroppo ancora ben visibili in città.