Alla guida di un motorino rubato e senza patente, denunciati

Un controllo di routine ha permesso alla Polizia Municipale di Firenze di recuperare un motorino rubato e denunciare i due che lo avevano parcheggiato. E’ successo giovedì pomeriggio in viale Petrarca, dove una pattuglia di motociclisti dell'Autoreparto, durante il servizio sul territorio, hanno controllato due giovani che avevano appena parcheggiato un motoveicolo. Il motorino è risultato rubato e il furto già denunciato dal proprietario. Controllando con le telecamere di sicurezza, gli agenti hanno potuto constatare che i due, stranieri senza fissa dimora, lo avevano anche guidato, pur non avendo la patente. Una ricognizione sul mezzo ha permesso di trovare la chiave del motoveicolo rubato, oltre a numerose altre chiavi sia di autoveicoli sia di motoveicoli su cui adesso saranno fatti accertamenti. Dentro lo scooter anche vari oggetti da scasso. I 2 giovani sono stati accompagnati presso i locali della Polizia Municipale per gli atti di rito: sono stati denunciati per ricettazione in concorso e sanzionati per guida senza patente perché mai conseguita.