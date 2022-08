Anziana turista si perde a Firenze, la polizia la aiuta

Tanta paura, ma poi il lieto fine. A Firenze una turista si è persa ma poi, grazie all'aiuto della polizia, è riuscita a trovare le figlie.

Venerdì 12 luglio, intorno alle 17, la polizia è intervenuta in via Poliziano dove una cittadina aveva segnalato un’anziana in difficoltà.

Gli agenti hanno trovato una 78enne, originaria della provincia di Frosinone, apparentemente confusa che riferiva di essere da anni trapiantata in Canada e di esser in Italia in vacanza con le figlie.

Gli agenti, dopo aver rassicurato e fatto calmare l’anziana, hanno contattato il 118 per sincerarsi dello stato di salute della signora e, nel frattempo, grazie alla Centrale Operativa della Questura di Firenze, sono riusciti a risalire a una segnalazione delle 16.42 da parte di una 62enne che, in compagnia della sorella 53enne, segnalava di aver perso di vista la madre in via dell’Ariento.

Le donne sono riuscite così a ricongiungersi e a prendere il taxi che di lì a poco le avrebbe portate a un porto toscano per partire in crociera estiva.