Ruba in un negozio e fa l'autostop: si fermano i carabinieri e lo denunciano

Ha rubato in un negozio, è scappato per i boschi e poi ha fatto l'autostop per dileguarsi, ma ha fermato un'auto dei carabinieri.

A Castagno d'Andrea, a pochi chilometri da San Godenzo in provincia di Firenze, è stato denunciato per furto aggravato un 42enne abruzzese, che aveva precedenti.

Di prima mattina, dopo aver accompagnato un parente nella frazione, ha rotto la finestra di un negozio di alimentari. Entrato nel locale, ha portato via il fondo cassa, circa 250 euro. Un passante lo ha notato e ha dato l'allarme.

Il 42enne è allora scappato per i boschi, cercando di fuggire alle pattuglie. Giunto sulla SS 67 ha provato a chiedere un passaggio con l'autostop ma ha scelto l'auto sbagliata, visto che si trattava di un'auto dell'Arma, senza colori d'istituto: subito riconosciuto in base alla descrizione data dal testimone, l'uomo è stato bloccato.

Per lui è scattata la denuncia a piede libero per l'ipotesi di furto aggravato mentre il denaro, quasi integralmente recuperato, è stato restituito al titolare del negozio.