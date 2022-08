Vandalismi, risparmio energetico, timer manomesso: perché il basket a Certaldo è senza luce

Il campo da basket fa discutere. Al Parco Canonica di Certaldo il tema caldo di un agosto ancor più caldo è la luce. Perché non è illuminato il rettangolo di gioco dedicato alla pallacanestro? La luce in realtà c'era, ma si sono verificati alcuni casi di vandalismo e dal Comune è arrivata una decisione che ha un po' diviso, almeno sui social network, la popolazione certaldese. Proviamo a ripercorrere la vicenda.

Dal gruppo Facebook 'Sei di Certaldo se...' parte la protesta: il campo da basket la sera non è illuminato, è impossibile giocare quando il sole è calato e la temperatura è più accettabile. Il Comune risponde a un cittadino e spiega il perché: i ripetuti atti vandalici, a cui si aggiungono le manomissioni del quadro elettrico, hanno portato l'amministrazione a una scelta drastica.

Prima infatti le luci erano regolate da un timer e si spegnevano a una determinata ora della sera. Come fanno sapere dal Comune con una nota, però, c'era chi era solito manomettere il quadro elettrico e a compiere vandalismi nel campo, inaugurato nel 2021. Addirittura in un caso sono state portate delle panchine del parco nello spazio dedicato alla pallacanestro.

Dapprima l'amministrazione ha installato un timer, in modo da spegnere le luci da remoto. Così venivano dunque evitati schiamazzi e si faceva sì che le luci accese tutta la notte non dessero fastidio alle abitazioni vicine. In più entra in gioco anche il risparmio energetico, in un momento in cui si stringe la cinghia dati i costi alti in bolletta. Poi però è cambiato tutto.

"La catena alla centralina è stata rotta e il timer spaccato. Abbiamo cercato di coinvolgere alcuni frequentatori, affidando l’illuminazione del campo da basket ad un sistema di autogestione. Ma abbiamo registrato luci accese anche tutta la notte, con evidente spreco di energia, e continue manomissioni del quadro elettrico" dicono dal Comune.

In questi giorni c'è chi, tramite i social, invoca un nuovo timer per le luci, ma la soluzione era già stata presa in considerazione e eseguita dal Comune di Certaldo prima della rottura del lucchetto e delle nuove manomissioni.

E quindi, che ne sarà della luce? Dal Comune chiosano con una specie di appello: "C’è bisogno di responsabilità e rispetto da parte dell’intera comunità. Vogliamo coinvolgere i cittadini in un vero e proprio patto di cogestione, in cui è la comunità, e in particolare i tanti ragazzi che utilizzano il campo nelle ore serali, a diventarne responsabile". La palla, sia metaforica sia concreta, adesso è nelle mani della cittadinanza.