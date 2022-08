Migliori gelaterie al mondo, il Financial Times ne premia una a Firenze

Piazza della Passera sul tetto del mondo: il Financial Times ha appena stilato una lista dei migliori 25 luoghi al mondo per il gelato e ha inserito in questa ristrettissima classifica la “Gelateria della Passera”, nell'omonima piazza dell'Oltrarno a Firenze. La prestigiosa testata economico-finanziaria ha premiato il locale della maestra gelatiera fiorentina Cinzia Otri, già unica donna toscana ad aver ottenuto i Tre Coni del Gambero Rosso.

“Un minuscolo 'buco nel muro' della piazza che porta lo stesso nome – scrive la giornalista Maria Shollenbarger, autrice della recensione - ma compensa le sue dimensioni modeste con una selezione di gelati biologici fatti in casa che coprono una gamma da quelli più tradizionali ad alcune sperimentazioni creative come quello a base di latte di mandorla con camomilla. E poi ci sono i tre gusti per i quali – conclude - viaggerei da un capo all'altro della penisola pur di assaggiarli: fior di latte alla menta, acqua di rose e lavanda”.

A rendere ancor più importante la menzione della “Gelateria della Passera” nella classifica del Financial Times è il fatto che su 25 locali selezionati soltanto quattro sono in Italia.

“Essere inseriti nella classifica mondiale stilata da una testata così prestigiosa – commenta Cinzia Otri – è una soddisfazione davvero incredibile, che da un lato premia il lavoro che stiamo portando avanti dall'inizio della nostra attività e dall'altro dà uno stimolo importante a continuare con sempre maggior impegno sulla via della qualità. Grazie a tutti i nostri sostenitori, clienti e non, ai fornitori che con l'amore e il rispetto verso le loro produzioni contribuiscono alla creazione dei nostri gelati, nonché ai colleghi perché è attraverso un sano confronto che riusciamo tutti a crescere sempre un po’ di più”.