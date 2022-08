Picchia la moglie e la costringe a prostituirsi, arrestato 45enne

Ha picchiato e minacciato più volte la moglie, in un incubo durato sette anni. Da luglio 2015 a maggio 2022 ha vessato la consorte in svariate circostanze, ma sono entrati in azione i carabinieri e lo hanno arrestato. In manette è finito un 45enne di origini romene, il caso è avvenuto a Firenze.

La donna, 35enne sua connazionale, è stata fatta oggetto di ripetute minacce, ingiurie nonché violente percosse e imposizioni, tra le quali subire persino il taglio dei capelli e accettare di prostituirsi per riuscire a guadagnare soldi per mandare avanti la famiglia.

L’arrestato, già noto alle forze dell'ordine, è stato portato a Sollicciano.