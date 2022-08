Ruba rame a Coverciano, arrestato

Nella mattinata di venerdì 12 agosto a Firenze la polizia ha arrestato un 24enne di origini romene, già noto alle forse dell'ordine, per rapina impropria.

Erano da poco trascorse le 13.30 quando è giunta la segnalazione di un uomo che stava rincorrendo un presunto ladro per le strade di Coverciano.

Poco prima il fuggitivo era stato sorpreso da un addetto alla manutenzione di uno stabile mentre si arrampicava su una grondaia in rame e portava via circa 150 cm di materiale. Era in compagnia di una donna, che guidava una bici.

Il manutentore si è avvicinato alla coppia e, mentre era al telefono al 112Nue, i due hanno provato a allontanarsi. Vistosi trattenuti dall’uomo, i due complici avrebbero prima colpito con la bici l’uomo per poi spintonarlo e iniziare a fuggire.

In pochi minuti una volante della Questura di Firenze ha intercettato il fuggitivo in via Cristiani e per lui sono scattate le manette.

Oggi la direttissima al Tribunale di Firenze.