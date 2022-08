Sorpreso a rubare in un garage, arrestato 38enne

Nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 agosto la polizia ha arrestato un 38enne di origine romena, già noto alle forze dell'ordine, con l’accusa di tentato furto aggravato. Alle 2 la polizia di Firenze è stata allertata per un sospetto furto in un garage in alcuni box privati.

In pochi minuti due volanti sono arrivate davanti al garage e hanno subito notato che il cancello carrabile aveva i fili tranciati e le luci erano accese all’interno della struttura.

Non ci è voluto molto a trovare, nascosto all’interno del garage, un uomo che non era in grado di giustificare la sua presenza e con uno zaino che conteneva una pinza, un cacciavite e un pennato. A seguito di sopralluogo sono risultai due i box privati con i fili della centralina già manomessi, ai quali ancora non era stato fatto accesso.

Il 38enne è stato arrestato e oggi 13 agosto verrà sottoposto a direttissima presso il Tribunale di Firenze.