Spaccia cocaina in centro, in manette 25enne

Sorpreso a spacciare cocaina in pieno centro, un giovane è stato arrestato. A Livorno in piazza Garibaldi la guardia di finanza ha messo in manette un 25enne di origini tunisine la sera di giovedì 11 agosto.

Aveva appena ceduto un involucro a un'altra persona, quando i finanzieri lo hanno notato e sono entrati in azione. Lo hanno perquisito e hanno trovato 8 grammi di cocaina e 800 euro in contanti, probabile provento dello spaccio.

Senza fissa dimora, il giovane è risultato irregolare sul territorio nazionale, già gravato da un decreto di espulsione e dall’ordine del Questore di Livorno, risalente al mese di gennaio 2021. Il 25enne è stato portato a Le Sughere, lo stupefacente è stato sequestrato.