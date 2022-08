Spacciano cocaina e aggrediscono un uomo, arrestati

Un 29enne e un 27enne sono stati arrestati per spaccio a Firenze. I carabinieri sono intervenuti nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 agosto vicino al piazzale di Porta al Prato. Un uomo aveva appena pagato 50 euro per una dose di cocaina ma invece di ricevere lo stupefacente era stato aggredito dai due. I pusher erano poi scappati per le vie circostanti. I militari sono riusciti a fermarli e li hanno trovati in possesso di cocaina. I due verranno giudicati con il rito direttissimo.